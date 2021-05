Trinta pessoas morrem afogadas na Nigéria em naufrágio de barco sobrecarregado

Trinta pessoas morreram por afogamento no estado do Níger, na Nigéria, depois de um barco sobrecarregado em que seguiam se ter virado, no centro do país, anunciou hoje um funcionário dos serviços de emergência locais.

O barco, que transportava cerca de 100 comerciantes locais, partiu-se em dois depois de ter atingido um obstáculo durante uma tempestade, quando regressava de um mercado no sábado, indicou Ibrahim Audu Hussein, porta-voz dos serviços de emergência no estado do Níger, em declarações à agência France-Presse.

"Foram recuperados 30 corpos até agora e cinco pessoas continuam desaparecidas", disse a mesma fonte, acrescentando que o acidente teve lugar na aldeia de Tijana, no distrito de Munya.