Portugal vai enviar em breve uma equipa de 12 militares de operações especiais do Exército para a força-tarefa ‘Takuba’, no Mali, que conta com tropas de elite de nove países europeus e está integrada na operação francesa ‘Barkhane’ de combate ao terrorismo no Sahel, faixa que atravessa vários países africanos e que tem sido aterrorizada pelos grupos Boko Haram, Daesh e Al-Qaeda no Magrebe Islâmico,...