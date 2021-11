Tumultos no início do julgamento da IURD em Angola

O início do julgamento de quatro dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola, por associação criminosa e branqueamento de capitais, ficou na quinta-feira marcada por tumultos. Enquanto no exterior do tribunal , em Luanda, centenas de fiéis rezavam, no interior o advogado David Mendes e um dos acusados quase chegavam a vias de facto, forçando o juiz a intervir para pedir calma.









“Ele ofendeu-me e teve sorte porque fugiu, ou dava-lhe uma bofetada”, afirmou o advogado, dizendo que o bispo Honorilton Gonçalves, antigo representante máximo da IURD em Angola, “lhe chamou criminoso”.

Além do bispo Gonçalves são arguidos Fernando Henrique Teixeira, ex-diretor da TV Record África, o bispo António Correia da Silva e o pastor Valdir Sousa dos Santos.









Leia também Dirigentes da IURD em Angola acusados de branqueamento de capitais e associação criminosa O caso IURD agora em julgamento resulta de uma guerra na liderança da igreja, opondo as cúpulas da igreja a vários pastores dissidentes, liderados pelo bispo Valente Bizerra Luís, mas causou tensões diplomáticas entre Angola e o Brasil. Desde logo porque, após a deportação de alguns bispos brasileiros, a TV Record iniciou a transmissão de reportagens pouco elogiosas sobre a primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço.

A tensão levou o presidente João Lourenço a recusar receber, em julho, uma delegação de deputados brasileiros.