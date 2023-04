Turistas procuram Cabo Verde para férias da Páscoa na praia

O nosso novo 'White Hotel' abre em breve e será certamente um excelente contributo para a ilha, tanto a nível de viagens de negócios como de lazer", explicou o diretor executivo do grupo Oásis Atlântico, Alexandre Abade.

Para este período da Páscoa, o grupo conta com os hotéis Salinas Sea, na ilha do Sal, e Tarrafal Alfândega Suites, na ilha de Santiago (inaugurado em 2022), com lotação esgotada. O hotel Belorizonte, também no Sal, conta com lotação a 70% nesta semana da Páscoa e o Porto Grande, na ilha de São Vicente, a cerca de 85%.

O hotel Praiamar, também na ilha de Santiago, é o que apresenta uma taxa de ocupação mais reduzida entre os cinco do grupo no período da Páscoa, mas que até sobe na semana seguinte, com a realização, na Praia, do "Kriol Jazz" festival.

Também os seis hotéis em Cabo Verde da marca RIU, o maior empregador privado do arquipélago, contam com lotação acima de 70% no período da Páscoa, segundo dados avançados à Lusa pelo grupo espanhol.

O grupo espanhol conta, na ilha do Sal, com as unidades RIU Cabo Verde, RIU Funana e RIU Palace Santa Maria, e na ilha da Boa Vista com o RIU Karamboa - reinaugurado em novembro após um investimento de 48 milhões de euros -, RIU Palace Boa Vista e RIU Touareg, somando uma oferta que ascende a 4.479 quartos, todos já com a atividade totalmente recuperada há mais de um ano, após a suspensão provocada pela pandemia de covid-19.

Cabo Verde recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 e 17,7% em 2022, impulsionado pela retoma da procura turística.