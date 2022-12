UE contribui com 3,08 milhões de euros para reforço do programa angolano que reverte economia informal

A União Europeia (UE) vai contribuir com 3,08 milhões de euros, para o reforço da sustentabilidade do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) do Governo angolano, anunciou esta segunda-feira a organização europeia.

De acordo com uma nota da UE, o montante agora disponibilizado para o PREI é o segundo desembolso de uma subvenção total de 19,4 milhões de euros, disponibilizada pela UE no âmbito da resposta à emergência da covid-19 em Angola.

O apoio da UE para o PREI, programa lançado em 2020, visa reforçar a resiliência a choques externos, com especial destaque para os trabalhadores, especialmente as mulheres, que transitam de atividades económicas informais para atividades económicas formais.

O documento salienta que os fundos são canalizados através de um programa de apoio orçamental, assinado em dezembro de 2020, e estão ligados a resultados positivos no âmbito do PREI do Governo de Angola, medidos por indicadores de desempenho acordados conjuntamente.

"Este desembolso marca o êxito do esforço do Governo na criação de uma base de dados pública que captura o processo de formalização nas suas várias vertentes, assim como na promoção da inclusão financeira de trabalhadores recentemente formalizados", refere a nota.

Com esta subvenção, realça o documento, "a UE reconhece e apoia o compromisso do Governo de reduzir a informalidade, em consonância com a aspiração de diversificar a economia e promover empregos dignos para todos, alinhado com o compromisso de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)".

"O desembolso deste segundo pagamento ocorre na sequência de uma decisão positiva do Comité Diretor Estratégico da Direção-Geral das Parcerias Internacionais (DG INTPA) da Comissão Europeia, em dezembro de 2022", refere ainda a nota.