UE financia novo projeto para promover direitos das mulheres e meninas na Guiné-Bissau

A União Europeia (UE) lançou hoje um novo projeto para promover os direitos das mulheres e meninas na Guiné-Bissau, e para lutar contra a violência, que tem vindo a aumentar, principalmente nas zonas rurais.

"É com preocupação que constatamos que a violência contra as mulheres e as raparigas continuar a persistir, em especial em zonas rurais remotas. Há até relatos que estes fenómenos têm vindo a aumentar", afirmou o embaixador da UE em Bissau, Artis Bertulis.

Na Guiné-Bissau, 37% das raparigas casam antes dos 18 anos, 27% das mulheres tiveram um filho antes dos 18 anos e 50% das raparigas até aos 14 anos foram submetidas a mutilação genital feminina.