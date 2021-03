UE segue "de perto" ataque em Moçambique e avalia eventual auxílio a cidadãos europeus

A União Europeia está a acompanhar "de perto" o ataque armado em curso na região de Palma, no norte de Moçambique, e a avaliar eventuais necessidades de auxílio a cidadãos europeus afetados por este novo episódio de violência.

Numa declaração à Lusa, a porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Nabila Massrali, indicou que o Serviço Europeu de Ação Externa está a "acompanhar de perto" a situação, tendo tomado nota do "conteúdo do comunicado de imprensa do Ministério da Defesa" moçambicano publicado esta quinta-feira de manhã, a confirmar um ataque armado em curso à vila de Palma, junto ao projeto de gás de Cabo Delgado.

"A delegação da UE está em coordenação com os Estados-membros representados localmente, com as organizações da ONU e com as autoridades locais para avaliar a situação e as necessidades no terreno, inclusive no que respeita a quaisquer cidadãos da UE que possam estar presentes" na região afetada, indicou a porta-voz.