Uganda proíbe uso de boina vermelha usada pelos apoiantes do partido da oposição

O governo do Uganda, em África, comunicou que o uso de boinas vermelhas é sentenciado sob legislação militar e pode ser punido com prisão perpétua. A ação bane de forma efetiva o uniforme utilizado pela pop star da Uganda, e candidato a presidente, Bobi Wine, e os seus apoiantes.

O governo anunciou a proibição das boinas vermelhas e outras peças de vestuário militar num jornal oficial, declarando a indumentária como "propriedade do estado".

Wine, que espera derrubar o governo do atual presidente, Yoweri Museveni, denunciou a interdição dizendo que esta medida se trata de uma "tentativa para sufocar uma ameaça ao atual governo", acrescentando que "o poder do povo não está numa boina".

Robert Kyagulanyi, nome verdadeiro de Bobi Wine, mostrou a sua intenção de se candidatar à presidência do país no passado mês de julho, tornando-se uma das maiores ameaças a Museveni, que se encontra no poder há mais de três décadas.

Desde então que as autoridades têm vindo a reprimir e a deter muitos dos apoiantes de Kyagulanyi. Tendo ainda interrompido vários comícios do partido com gás lacrimogéneo.