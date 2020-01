Última dia de visita de Marcelo a Moçambique marcado por palavras de paz da oposição

Os partidos da oposição em Moçambique disseram esta sexta-feira ao Presidente português que apostam na paz, no último dia de visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, que incluiu ainda encontros religiosos e militares.

"Vamos privilegiar sempre o diálogo", disse André Magibire, secretário-geral da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), após um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português.

O dirigente da Renamo diz que "não é fácil" dialogar com o partido no poder - a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) - devido ao que classificou como "megafraude" eleitoral, mas "a única alternativa à paz é a própria paz".



Ou seja, a Renamo diz não à "guerra", em que "quem morre são as pessoas que não têm nada a haver com o que aconteceu no processo eleitoral", acrescentou, apoiando o acordo assinado em agosto, entre o partido e o Governo, que inclui o desarmamento em curso dos guerrilheiros daquele que é o principal partido da oposição.



Na mesma linha, o líder parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Lutero Simango, classificou as eleições como fraudulentas, mas disse que a luta deve ser feita "em democracia, no respeito pelas liberdades e no princípio de um Estado de Direito".



Além dos partidos da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva reuniram-se com o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que destacou o papel de Portugal nos esforços contínuos de aproximação "entre os vários segmentos" da sociedade moçambicana e na lusofonia.



Antes das reuniões com os partidos moçambicanos, o Presidente português visitou a mesquita central de Maputo e, logo a seguir, a sé catedral, sítios onde saudou fiéis e líderes religiosos, nos últimos contactos antes do regresso a Lisboa, num voo comercial, no sábado.



O chefe de Estado fechou a visita dizendo estar muito satisfeito com o estado das relações entre Portugal e Moçambique, mas com um apelo para que ninguém considere estar tudo feito.



"Isto é um processo contínuo: nós estamos satisfeitos com o muito que foi feito, orgulhosos, mas queremos fazer mais. Moçambique e Portugal querem fazer mais e podemos ir mais longe" em todos os aspetos da cooperação entre os dois países, referiu Marcelo.



Da economia e finanças à cultura, ensino, cooperação técnico militar, passando pelo domínio político-diplomático, "que já e muito bom", apontou.



Paz e investimento foram das palavras mais referidas pelo Presidente português desde segunda-feira, ao falar do clima de pacificação entre partidos e dirigentes moçambicanos e ao apelar ao investimento português no país.



São fatores fundamentais para o desenvolvimento, sublinhou.



Marcelo Rebelo de Sousa guardou ainda o último dia para conhecer os projetos da cooperação técnico-militar portuguesa em Moçambique e visitar o cemitério de Lhanguene, onde depositou uma coroa de flores no talhão de 112 combatentes portugueses, da primeira Guerra Mundial à Guerra do Ultramar.