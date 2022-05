Um assaltante morto e dois feridos em tiroteio no sul de Moçambique

Um suposto assaltante morreu e outros dois ficaram feridos durante um tiroteio com a polícia moçambicana na cidade da Matola, arredores de Maputo, anunciou esta quinta-feira fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

A polícia já seguia os "vestígios" da quadrilha, depois de esta ter "assaltado uma empresa na Matola C", também arredores de Maputo, disse Henriques Mendes, porta-voz do Sernic na província de Maputo.

"Fazíamos essa monitoria e no instante que estavam para fazer outro assalto o Sernic abortou" a ação, mas o grupo reagiu "disparando contra os agentes", referiu o porta-voz.

Do grupo de nove assaltantes, além do morto e dos dois feridos, internados no Hospital Provincial da Matola, quatro estão detidos e outros dois foragidos, avançou a polícia.

"O estado clínico de um é favorável e o outro está connosco no [bloco de] cirurgia", disse Gildo Veloso, médico cirurgião, em relação aos internados.

"Eu pedi boleia e não sabia que o carro estava em perseguição", disse a jornalistas um dos assaltantes internado.

De acordo com o Sernic, foram apreendidas duas pistolas e um furgão supostamente usado para os assaltos.