Um em cada quatro cabo-verdianos tem cartão para pagamentos e levantamentos em ATM

Pelo menos um em cada quatro cabo-verdianos tem cartão da rede interbancária nacional, para realizar pagamentos e levantamentos em caixas ATM, entre outras operações, segundo números compilados esta quinta-feira pela Lusa.De acordo com dados de um relatório de agosto, do Banco de Cabo Verde, sobre o sistema de pagamentos, o país contava no final de 2018 com 106.883 cartões Vinti4 - a rede interbancária nacional - emitidos pelos bancos comerciais, acrescidos de 14.846 cartões para uso internacional.Globalmente, comparando com 2017, o número de cartões emitidos em 2018, que inclui as substituições/renovações de cartões e a emissão, pela primeira vez, de novos cartões, diminuiu 2,1%, totalizando 121.729 cartões, para um universo de população de quase 500.000 pessoas. Corresponde a cerca de 25% da população (ou um quarto do total) de Cabo Verde.O número de cartões vinti4 emitidos até final de 2018 diminui 3,3% e o número de cartões internacionais aumentou 8,0%, comparativamente ao ano anterior, segundo o mesmo relatório.O documento acrescenta que a 31 de dezembro de 2018, a rede vinti4 possuía 7.312 terminais de pagamento, dos quais 191 eram caixas automáticas (ATM) e 7.121 terminais de pagamento automático (PoS), um aumento, respetivamente, de 6,7% e 8,8%, face a 2017.O relatório realça que os concelhos (e respetivas ilhas) do Sal e da Boa Vista continuam "a destacar-se pela sua vertente turística", o que "estimula a necessidade" de caixas automáticas, nomeadamente para levantamento de numerário. Cada ATM no concelho do Sal esteve ao serviço de 1.159 habitantes e na Boavista esta relação era, no final de 2018, de um ATM para 1.362 habitantes."Embora sejam concelhos com menor densidade populacional, revelam uma boa cobertura em termos de ATM por habitante", aponta o relatório.