Um homem detido pela PJ de Cabo Verde por homicídio de idosa na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 27 anos, suspeito da prática de crime de homicídio de uma idosa de 69 anos, ocorrido na Praia.

Em comunicado, a PJ explica que o indivíduo, residente no bairro de Achadinha Pires, cidade da Praia, foi detido fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Acrescenta que em causa está um crime ocorrido em 15 de novembro, no mesmo bairro, arredores da capital.

Segundo a PJ, o detido foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, que determinou a sua prisão preventiva.

Nestas diligências de investigação, a Polícia Judiciária refere que contou com a colaboração da Polícia Nacional.

A capital cabo-verdiana vive desde agosto um pico de criminalidade, com assaltos violentos e homicídios, situação que levou o Governo a admitir, em setembro, um reforço de meios para a polícia, que também tem realizado várias operações de prevenção criminal nos bairros mais problemáticos da capital.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou em 01 de setembro a criação da figura do Secretário de Segurança Interna e pediu "mais efetividade" à Justiça, como forma de combater o pico de criminalidade que se regista na Praia.

"Face aos crimes, os braços longos do sistema judicial e policial devem chegar lá onde for necessário. A atitude colaborativa deve ser maximizada em nome de um combate à criminalidade e em nome da paz social", afirmou o chefe do Governo, numa mensagem ao país, durante a qual prometeu "tolerância zero", para que o "crime não compense".

Antes dessa intervenção do primeiro-ministro, o diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, reconheceu, ao apresentar os últimos indicadores, que Cabo Verde registou em agosto um "pico de criminalidade", com crimes violentos, desavenças entre grupos rivais, roubos contra pessoas, furtos em residências e estabelecimentos comerciais, motivados "por regra" pelo consumo de álcool e produtos estupefacientes.

O responsável referiu que este aumento teve "impacto no sentimento de segurança dos cidadãos", apontando que foram registados 14 homicídios de janeiro a agosto na Praia. Destes, sete ocorreram no mês de agosto.

Relativizando o atual momento de insegurança na capital face aos anos anteriores, considerando que Cabo Verde continua a ser "um país seguro", o primeiro-ministro anunciou, ainda assim, um reforço de meios e mudanças nas estruturas.