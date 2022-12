Aos nove anos de idade começou a dar os primeiros acordes na guitarra. Aos 12, com o apoio do irmão mais velho, já acompanhava o seu pai nos concertos. "O meu pai tocava coladeiras e mornas, as músicas tradicionais de Cabo Verde e da ilha de Santiago. Foi uma escola muito interessante, muito boa, deu-me a possibilidade de fazer esses estilos de música", refere o cantor de Ribeira da Barca, terra de pescadores, perto da Assomada no coração da ilha de Santiago. Local originário do batuque, o ritmo mais influenciador da música de Tcheka, um estilo que tem trabalhado de forma muito particular.

"Foi um longo caminho pelo mundo, os meus discos, o meu trabalho, e os meus pensamentos na música. Hoje estou muito feliz, posso partilhar com vários tipos de músicos internacionais, com outro tipo de dimensão, e levar Cabo Verde e a música além fronteiras", garante Tcheka, que ao longo do seu percurso tem feito muitas parcerias musicais. Mário Laginha, o sul-africano Derek Gripper, e o brasileiro Lenine, são alguns desses nomes. Recentemente foi convidado por Gilberto Gil para participar num disco dedicado a África. "É importante colaborar com músicos que têm outro tipo de experiência", diz o cantor.

O concerto que Tcheka deu este mês no B.Leza, em que tocou alguns temas do seu vasto repertório, com direito a dois encores impostos pelo público, teve como convidado o contrabaixista francês Thibaud Soulas. Um músico que conheceu numa residência artística, em França. "É um músico extraordinário, que combina muito bem com o que faço na guitarra. Mostra um outro lado da minha música com a mistura de contrabaixo e guitarra, é raro fazer-se essa junção", conclui o músico cabo-verdiano.