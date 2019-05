Um morto e 32 feridos em capotamento de autocarro em Angola

Um acidente de viação causou esta quinta-feira a morte a uma pessoa e ferimentos a outras 32, quatro das quais em estado grave, na sequência do despiste e capotamento de um autocarro na província angolana do Cuanza Norte.O acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 120, no troço Alto Dondo/Sonefe, a dez quilómetros do Dondo, município de Cambambe, no Cuanza Norte, envolveu um autocarro de uma operadora de transportes privada, que tinha como destino a capital do país, Luanda.Segundo alguns dos feridos, citados pela agência noticiosa angolana, Angop, o excesso de velocidade terá estado na origem do acidente enquanto o motorista do veículo atribui culpas a uma avaria mecânica."Tive dificuldades em manusear a direção do veículo, após descrever uma curva não muito apertada", disse Lucamba Luceno, motorista há dois meses e ao serviço naquela operadora de transporte privada.Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Cambambe, tendo o responsável do banco de urgência daquela unidade sanitária, André da Silva, confirmado a morte de uma pessoa e o ferimento grave de quatro passageiros, três deles com traumatismo craniano e um com uma fratura num membro inferior.O responsável sanitário disse os três feridos graves foram transferidos para o Hospital Provincial do Cuanza Norte, em Ndalatando, capital da província.