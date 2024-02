Um morto e três feridos em tumultos com a polícia no centro de Moçambique

Uma pessoa perdeu a vida e outras duas ficaram feridas em resultado de tumultos após populares tentarem invadir uma esquadra policial para linchar um detido suspeito de matar um albino na Zambézia, centro de Moçambique, avançou fonte policial.

O caso ocorreu no sábado no distrito de Morrumbala, quando populares tentaram invadir a esquadra policial para linchar um detido que é acusado de matar e extrair órgãos de uma criança albina da comunidade, explicou Miguel Caetano, chefe do Departamento de Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia, em conferência de imprensa.

"Negociações ocorreram, mas todas fracassaram. A polícia foi obrigada a disparar algumas balas para o ar para dispersar as pessoas e , acidentalmente, alvejaram três cidadãos, um dos quais perdeu a vida a caminho do hospital. As outras duas pessoas estão fora de perigo", declarou Miguel Caetano.

O assassínio da criança albina ocorreu no dia 31 de janeiro e o seu corpo foi encontrado numa mata, com vários órgãos extraídos, explicou a fonte.

Com base num vídeo amador posto a circular, a imprensa local avança que a população terá linchado um segundo homem suspeito de estar envolvido no assassínio da criança, mas as autoridades não confirmam.

Em algumas zonas de Moçambique é frequente a morte de albinos para fins obscurantistas.

As pessoas com albinismo têm sido vítimas de perseguições, violência e discriminação devido a mitos e superstições, que incluem o uso de órgãos ou ossadas em rituais, sendo colocadas entre os principais alvos de violações de direitos humanos.

Desde 2014, em Moçambique, pelo menos 114 pessoas com albinismo desapareceram em circunstâncias não esclarecidas, segundo os últimos dados avançados à Lusa pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH).

O albinismo é uma doença genética caracterizada pela ausência total ou parcial de pigmentos na pele, cabelos e olhos.