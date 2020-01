Um morto e um ferido em acidente numa mina de carvão em Moçambique

Um trabalhador morreu e um outro ficou ferido na mina de carvão da companhia brasileira Vale, em Moatize, centro de Moçambique, num incidente ocorrido no dia 06 deste mês, mas só esta sexta-feira divulgado pela empresa.

Em comunicado enviado à Lusa, a Vale adianta que a vítima mortal trabalhava para a Leebert Belting, uma empresa que presta serviços na mina de carvão de Moatize.

A nota refere que o trabalhador morreu quando fazia a manutenção de uma correia de transporte de carvão, não adiantando mais pormenores sobre o sinistro.

O operário ferido esteve hospitalizado na sequência do acidente, mas já se encontra em casa a recuperar.

"A Leebert prestou toda a assistência necessária aos trabalhadores e a Vale solidariza-se com as famílias das vítimas", lê-se no comunicado.

A mina de carvão operada pela Vale em Moatize, província de Tete, é a maior do país.