Umaro Embaló clama vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló reivindicou esta segunda-feira a vitória na segunda volta das Presidenciais de domingo na Guiné-Bissau, com base em dados não oficiais recolhidos pela sua candidatura. Os resultados oficiais só serão divulgados amanhã."Encontramo-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos cinco anos por um presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses em prol do desenvolvimento do país", afirmou o porta-voz do partido Madem-G15, adiantando que a reivindicação de vitória tem por base os dados preliminares apurados pelo observadores do partido em todas as regiões.Em entrevista à Reuters, Embaló disse já ter sido felicitado pelo adversário, Domingos Simões Pereira, do PAIGC, mas este não confirmou e apelou aos seus apoiantes para aguardarem serenamente pela divulgação dos resultados oficiais. "Andam a circular muitas notícias falsas, mas só os números oficias podem ser respeitados", afirmou no Twitter. Recorde-se que Simões Pereira venceu a primeira volta com 40%, contra 28% de Embaló.