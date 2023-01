União Africana estima pelo menos 600 mil mortos na guerra de Tigray

Pelo menos 600 mil pessoas terão morrido na guerra iniciada em 2020 entre o exército etíope e a Frente Popular para a Libertação do Tigray, estimou este domingo o mediador da União Africana para o conflito naquela região da Etiópia.

Olusegun Obasanjo, que é também ex-presidente da Nigéria, avançou, em entrevista ao jornal Financial Times, que as suas estimativas apontam para pelo menos 600 mil mortos no conflito, recordando que, durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Pretória, na África do Sul, em novembro do ano passado, as autoridades etíopes felicitaram-se por interromper um conflito que, até então, matava "mil pessoas por dia".

O conflito em Tigray eclodiu em novembro de 2020 depois de um ataque da Frente Popular para a Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês) à principal base do exército, localizada em Mekele.