União Africana pede revisão das missões da ONU

O presidente da União Africana, o senegalês Macky Sall, pediu esta segunda-feira uma revisão das missões da ONU em África e reconheceu que o continente enfrenta vários desafios, do terrorismo às alterações climáticas.

O chefe de Estado do Senegal criticou as insuficiências de organizações como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o G20, durante a sua intervenção na abertura da 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar, conferência que reúne líderes e peritos internacionais durante dois dias, com o tema: "África face a choques exógenos: desafios de estabilidade e soberania".

Sall enumerou as dificuldades que o continente africano enfrenta: a propagação do fundamentalismo islâmico, as consequências das crises climáticas e sanitárias e a guerra na Ucrânia, além do ressurgimento dos golpes de Estado.