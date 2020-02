União Africana repudia plano de Donald Trump para o Médio Oriente

O presidente da Comissão da União Africana (UA) repudiou esta segunda-feira o plano de paz para o Médio Oriente do Presidente norte-americano, Donald Trump, considerando que "ignorar os legítimos direitos do povo palestiniano" representa "uma grave violação dos direitos fundamentais".

"O recente plano americano-israelita, chamado de 'acordo do século', foi elaborado sem nenhuma consulta com os representantes legítimos do povo palestiniano", considerou Moussa Faki Mahamat, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A UA transmitiu a sua "grande preocupação" em relação a este novo plano, apresentado na semana passada em Washington e que é considerado favorável aos interesses de Israel.