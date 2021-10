União Africana suspende Cartum na sequência do golpe militar

A União Africana (UA) anunciou esta quarta-feira a suspensão do Sudão de todas as atividades da organização "até ao restabelecimento efetivo da Autoridade Transitória liderada pelos civis", dissolvida na segunda-feira após um golpe de Estado liderado pelos militares.

A organização pan-africana divulgou uma declaração em que "condena firmemente a tomada do poder pelo exército sudanês (...) e a dissolução do Governo de Transição, e rejeita totalmente a mudança inconstitucional de governo", descrita no texto como "inaceitável" e "uma afronta aos valores partilhados e às normas democráticas da UA".

A UA "congratula-se com a libertação do primeiro-ministro" Abdallah Hamdock, preso na segunda-feira de manhã pelos militares e libertado na terça-feira à noite, e "apela à libertação total e incondicional de todos os detidos, incluindo ministros e outros funcionários civis".