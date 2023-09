União Africana torna-se membro permanente do G20

O G20 decidiu incluir a União Africana (UA) como membro permanente do bloco, que agrega as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, disse este sábado o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Na capital indiana, Nova Deli, na abertura de uma cimeira de dois dias do G20, Modi bateu o martelo três vezes antes de fazer o anúncio, que recebeu aplausos na sala, apertou a mão do atual líder da UA, o Presidente das Comores, Azali Assoumani, e abraçou-o calorosamente.

"Com a aprovação de todos, solicito ao representante da União Africana que assuma o seu lugar como membro permanente do G20", disse depois Modi, sublinhando que foi a Índia a propor esta alteração.