União Desportiva do Songo sagra-se campeã do Moçambola

A União Desportiva do Songo sagrou-se este domingo campeã do Moçambola na deslocação à capital, onde venceu o Ferroviário de Maputo por 1-0 na última jornada do campeonato moçambicano de futebol.

A equipa de Cahora Bassa precisava de vencer porque a Associação Black Bulls, campeã em título e segunda classificada, tinha só um ponto a menos e podia passar para a frente: estava à mesma hora a vencer em casa o Costa do Sol.

Mas quase ao cair do pano, a equipa do Songo conquistou os três pontos, segurou a liderança e o terceiro título da sua história.

No outro jogo que centrava atenções, o Black Bulls venceu o Costa do Sol por 3-0, mas a vitória não chegou.

No fundo da tabela, o Incomáti juntou-se à Liga Desportiva de Maputo e ao Matchedje de Mocuba no grupo despromovido à segunda divisão.

Resultados da 22.ª Jornada

Liga Desportiva de Maputo - Ferroviário de Nampula, 0-3

Black Bulls - Costa do Sol, 3-0

Ferroviário de Maputo - Songo, 0-1

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Nacala, 1-0

Vilankulo - Matchedje de Mocuba, 3-2

Incomáti - Ferroviário da Beira, 0-0

Classificação

1. Songo, 50

2. Black Bulls, 49

3. Ferroviário de Nampula, 40

4. Ferroviário de Maputo, 33

5. Ferroviário da Beira, 29

6. Ferroviário de Lichinga, 28

7. Costa do Sol, 28

8. Ferroviário de Nacala, 26

9. Vilankulo, 26

10. Incomáti, 22

11. Matchedje de Mocuba, 17

12. Liga Desportiva de Maputo, 15

LFO // AMG

Lusa/Fim