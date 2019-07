União Europeia disponibiliza 341 milhões de euros para desenvolvimento rural em Moçambique

A União Europeia (UE) anunciou esta terça-feira que vai disponibilizar 341 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento rural em Moçambique, num projeto que vai dar prioridade às províncias de Nampula e Zambézia, no norte e centro."[Nampula e Zambézia] são as [províncias] mais populosas do país, com uma produção agrícola que está a desenvolver-se, portanto, queremos apoiar esses processos com um pacote de intervenções a que chamamos de Promove", disse o embaixador da UE em Moçambique, António Sanchez, que realiza uma visita à província de Nampula desde segunda-feira, citado num comunicado enviado hoje à agência Lusa.As intervenções com este apoio vão destacar seis pontos, nomeadamente reabilitação de estradas (12 milhões de euros), energia sustentável (94 milhões de euros), agricultura (68 milhões de euros), nutrição (30 milhões de euros), proteção da biodiversidade (13 milhões de euros) e melhoria do ambiente de negócio (12 milhões de euros), este último extensivo ao país inteiro.Segundo António Sánchez, a escolha das províncias de Nampula e Zambézia para implantação do Promove, a ser desenvolvido em coordenação com o Governo, deve-se aos "enormes desafios" que as regiões enfrentam em termos de pobreza e má nutrição, destacando a prioridade destas províncias na cooperação com a União Europeia.A UE é um dos principais parceiros de Moçambique, com apoios em diversas áreas básicas do país.No início de junho, durante uma conferência de doadores, a Comissão Europeia anunciou a mobilização de 200 milhões de euros para a reconstrução de Moçambique, face à destruição provocada pelos ciclones Idai e Kenneth, que atingiram Moçambique em março e abril deste ano, provocando um total de quase 700 mortos.