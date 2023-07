Unicef alerta que 435 crianças foram mortas desde o início do conflito no Sudão

Pelo menos 435 crianças morreram e 2.025 ficaram feridas desde o início do conflito no Sudão, em abril, informou esta segunda-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que alerta para as violações dos direitos das crianças.

"A escala do impacto que este conflito teve sobre as crianças do Sudão nos últimos 100 dias é quase incompreensível", disse o vice-diretor executivo do Unicef para as ações humanitárias e operações de abastecimento, Ted Chaiban, que está no Sudão esta semana.

Segundo Chaiban "todos os dias, crianças são mortas, feridas e sequestradas" e também "as escolas, os hospitais e várias infraestruturas vitais estão danificadas, destruídos ou saqueados".