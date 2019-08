Unicef lança campanha de angariação de fundos para combater anemia em Cabo Verde

O Unicef Portugal anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma campanha de angariação de fundos para apoiar a distribuição de suplementos de ferro em Cabo Verde, onde 43% dos menores de cinco anos sofrem de anemia.Sob o lema "Solidariedade de Ferro", a campanha da secção portuguesa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) visa recolher donativos que permitam continuar a distribuir suplementos de minerais e vitaminas para compensar "as carências de uma alimentação pouco variada e pobre em carne e peixe" das crianças cabo-verdianas."Junto da população cabo-verdiana, foi identificada uma percentagem muito elevada de crianças menores de cinco anos com anemia, 43 por cento. Este é um grave problema de saúde pública, que afeta de forma irreversível o desenvolvimento mental e físico das crianças", adianta a organização.A diretora executiva do Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, apelou, por isso, ao "donativo dos portugueses" que permitirá "às famílias cabo-verdianas garantir que a refeição dos seus filhos contém os micronutrientes necessários para um crescimento saudável".Segundo Beatriz Imperatori, "com apenas 32,24 euros" é possível garantir uma nutrição equilibrada para 10 crianças durante seis meses.Cabo Verde tem em curso, desde 2017, uma campanha de distribuição de suplementos de ferro e vitaminas, devido à elevada prevalência da anemia no país que, no início desta campanha, atingia 52% desta população.A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica como "um problema grave de saúde pública" qualquer prevalência de anemia acima dos 40%.A campanha abrange os jardins de infância e serviços de saúde do arquipélago e é financiada pelo Unicef.As autoridades cabo-verdianas preveem uma diminuição de 20% da prevalência da anemia em Cabo Verde.