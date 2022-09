UNITA acusa militantes angolanos do MPLA de vandalizarem sede municipal do Bocoio

A UNITA, oposição angolana, acusa militantes do MPLA, no poder, de terem vandalizado esra sexta-feira a sua sede municipal do Bocoio, província de Benguela, onde terão queimado viaturas e motorizadas, e roubado computadores, incidente que resultou em 10 feridos.

"Confirmo sim o ato de vandalização do nosso secretariado municipal do Bocoio por elementos do MPLA, que alegadamente estavam no festejo da sua hipotética vitória eleitoral, que tiveram no dia 24 de agosto", disse à Lusa o secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adriano Sapinãla.

Segundo o político, a vandalização da sede municipal da UNITA no Bocoio começou com o arremesso de pedras, que resultou em 10 feridos, dos quais quatro em estado grade, e depois foram queimadas viaturas e motorizadas.