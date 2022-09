UNITA assume vitória eleitoral

Angolanos, a UNITA ganhou as eleições! Vamos defender a soberania do povo e do seu voto", escreveu o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola, na sua conta do Twitter.Assumindo, pela primeira vez, a vitória nas eleições angolanas, Adalberto da Costa Júnior desafia a Comissão Nacional Eleitoral a comparar as atas das assembleias de voto que tem na sua posse com as atas que deu aos partidos, contestando o facto de as autoridades não indicarem sequer os dados relativos às mesas eleitorais, que permitiram a contabilidade final.Na publicação, o líder da UNITA prometeu não abandonar quem votou no partido e justificou o silêncio que a sua formação política tem mantido sobre os processos relacionados com o contencioso eleitoral. "Hoje temos muitos mais dados do que tínhamos há uma semana e que no dia 24 de agosto" disse o presidente da UNITA. O partido da oposição tem feito uma contagem paralela a partir das atas-sínteses recolhidas pelos seus delegados, "um processo complexo que se encontra agora na sua fase final", avançou Adalberto da Costa Júnior.