UNITA cancela comício e endereça condolências aos familiares de José Eduardo dos Santos

A UNITA cancelou o comício que tinha previsto para sábado em Luanda devido à morte do ex-Presidente angolano e exprimiu sentimentos de pesar aos familiares e amigos de José Eduardo dos Santos.

Numa nota partilhada pelo secretário provincial da União para a Independência Total de Angola (UNITA) em Luanda, Nelito Ekuikui, na sua página de Facebook, o partido endereça ainda "os mais profundos sentimentos de pesar aos familiares, amigos e todos os angolanos que direta ou indiretamente são afetados com esta notícia de profunda tristeza".

A UNITA, principal partido da oposição em Angola, travou uma dura batalha contra as forças governamentais do MPLA durante uma longa guerra civil de quase três décadas, tendo o seu fundador e líder, Jonas Savimbi, morrido em combate em 2002, abrindo caminho para os acordos de paz que viriam a celebrar-se alguns meses mais tarde.

Os dois partidos preparavam-se para medir forças na capacidade de mobilização do eleitorado este sábado em Luanda, ainda em pré-campanha para a corrida eleitoral, tendo sido canceladas as atividades políticas devido à morte do ex-chefe de Estado.

Angola vai realizar eleições gerais em 24 de agosto de 2022.