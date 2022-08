UNITA diz que há provas de que é necessário corrigir mandatos

O presidente da UNITA afirmou este domingo que "há provas de que é necessário corrigir mandatos", garantindo que qualquer posição do partido relativamente ao resultado das eleições angolanas será formalmente provada.

"Há provas de que é necessário corrigir mandatos, mas não terminámos a contagem. Nesta matéria temos de estar tranquilos, não devemos tomar posições em nada que não seja provado. Tudo o que viermos a fazer será formalmente provado, esperamos o mesmo das instituições e do MPLA", disse Adalberto Costa Júnior aos jornalistas, à saída do funeral do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, em Luanda.