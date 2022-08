A UNITA disse esta sexta-feira que não reconhece os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) que dão a vitória ao MPLA e ao seu candidato presidencial, João Lourenço, nas eleições de quarta-feira, e denunciou alegadas "ilegalidades" durante o ato eleitoral.



"Não existe a menor dúvida em afirmar que o MPLA não ganhou as eleições de 24 de agosto", garantiu o líder e candidato presidencial da UNITA, Adalberto Costa Júnior, após enumerar uma série de "brutais discrepâncias" entre a contagem oficial em Luanda, Moxico e no Cuanza Sul e os números das atas eleitorais na posse do partido, alegando que a UNITA foi prejudicada na atribuição de pelo menos três mandatos pela "trapalhada da CNE".









