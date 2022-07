UNITA lembra José Eduardo dos Santos como "homem de fino trato"

A UNITA, maior partido da oposição angolana, lembrou o ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, como um "homem de fino trato, com quem se podia dialogar até nos momentos mais conturbados das disputas interpartidárias".

Num comunicado, assinado pelo líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto Costa Júnior refere que foi com bastante pesar que recebeu a notícia do falecimento de José Eduardo dos Santos, esta sexta-feira em Espanha.

A nota realça que José Eduardo dos Santos foi o segundo Presidente da República da história de Angola, cossignatário dos múltiplos acordos de paz celebrados com a UNITA.

"A direção do partido verga-se perante a sua memória e lembra aos angolanos que o malogrado, enquanto no exercício do seu magistério, e presidindo um partido com visões opostas às da UNITA, se revelou como homem de fino trato, com quem se podia dialogar, até nos momentos mais conturbados das disputas interpartidárias", lê-se no comunicado.

"Neste momento juntamo-nos à sua família condoída e a todos os angolanos, para que esta perda seja compreendida com a esperança do conforto de Deus", acrescenta Adalberto da Costa Júnior.

A direção do segundo maior partido de Angola avisa que durante os dias de luto nacional declarados pelo Governo angolano irá suspender todas as manifestações políticas de massas programadas para este período.

José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou esta sexta-feira a presidência angolana, que decretou cindo dias de luto nacional.