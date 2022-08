UNITA reclama e quer suspender resultados das eleições em Angola

A UNITA anunciou esta terça-feira que vai entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados eleitorais anunciados segunda-feira pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que dão a vitória ao MPLA e ao Presidente João Lourenço com 51,17% dos votos contra 43,95% do partido do ‘Galo Negro’.Em comunicado, a UNITA alega só ter tomado conhecimento dos resultados finais "através dos órgãos de comunicação social" e não ter sido formalmente notificada da decisão do plenário da CNE que confirmou os resultados nem ter recebido cópia da ata de apuramento, como estipula a lei. O partido reiterou ainda que não reconhecerá os resultados enquanto não forem decididas as reclamações apresentadas.