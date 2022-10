A vacinação contra a covid-19 parou em metade dos países africanos, enquanto as doses mensais administradas caíram mais de 50% entre julho e setembro, disse esta quinta-feira o departamento africano da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"O fim da pandemia de covid-19 está à vista, mas enquanto África estiver muito atrasada em relação ao resto do mundo na garantia de uma proteção generalizada, existe uma lacuna perigosa que o vírus pode explorar para voltar com mais força", advertiu a diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, numa conferência de imprensa.

"A maior prioridade é proteger as nossas populações mais vulneráveis dos piores efeitos da covid-19", acrescentou Moeti, que passou em revista as principais preocupações da organização com a saúde em África, entre as quais está também a pólio.