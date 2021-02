Vacinação contra o Ébola começa na segunda-feira na Guiné-Conacri com 11 mil vacinas

A campanha de vacinação contra o vírus do Ébola começa na segunda-feira na Guiné-Conacri com 11 mil vacinas, anunciaram esta quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades de saúde locais.

A Guiné-Conacri declarou em 14 de fevereiro o primeiro surto de Ébola no país após cinco anos, que já resultou na morte de cinco pessoas.

O anterior surto, que surgiu em finais de 2013 na Guiné-Conacri, alastrou posteriormente aos vizinhos Libéria e Serra Leoa, tendo causado mais de 11.300 mortos, 2.500 dos quais na Guiné-Conacri.