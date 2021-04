Vaga de refugiados leva medo a Pemba após ataque terrorista em Moçambique

O êxodo de milhares de pessoas de Palma, ante a ofensiva de guerrilheiros radicais islâmicos, está a acentuar o clima de miséria e de insegurança em Pemba, capital da província de Cabo Delgado e destino da maioria dos refugiados. Os moradores referem a falta crescente de alimentos e falam do medo de que os jihadistas entrem na cidade escondidos entre os fugitivos.









"Será que estes insurgentes não entram no grupo de evacuação?", pergunta Antônio Macanige, morador de Pemba, à Agência Lusa. Admite ter agora mais medo e menos confiança no futuro. “Em todo o Cabo Delgado há insegurança, aconteceu o ataque em Palma, um sítio que estava seguro. Pemba não tem segurança”, conclui Macanige, defendendo que Moçambique tem de pedir ajuda externa. Diz também que “os preços na cidade estão a subir e há mais desempregados” desde que a vaga de refugiados começou a chegar de Palma.

Entre eles há mulheres, crianças e velhos com histórias dramáticas de sobrevivência. Aida Cisto, de 29 anos, escapou com a filha bebé de um mês (ver caixa). O grupo em que fugia encontrou-se com os “malfeitores”, como lhes chama, mas não lhes fizeram mal. Disseram apenas: “Saiam da nossa frente.” No mato “passámos fome de verdade” e durante muitas noites “não havia sono, só disparos”, lembra. Muitas amigas não aguentaram a fome e voltaram para Palma. Nunca mais foram vistas.





Com 73 anos e quase cego, apoiado numa bengala, Estevão Antique fugiu amparado por familiares. “Estava com a minha mulher e com esta criança [um neto], eles apanharam-me e fugimos para o mato.” Lembra que a toda a volta “ouviam-se tiros e toda a gente a correr”.





Para trás ficaram muitas famílias e dezenas de mortos ainda por contar. “Lá, quando fugimos, não se sabe quem morreu”, acrescenta Estevão.

Bebé Esperança sobrevive à fuga



Aos 29 anos, Aida Cisto viveu o medo e a fome no mato, mas nunca deixou de amamentar Jacinta da Esperança, a filha de um mês. “Tenho esperança que isto um dia vai passar”, diz, e o nome da filha aí está como prova viva da fé da mãe.