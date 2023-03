Vandalismo e roubo de bateriais obriga empresa de telecomunicações sul-africana a investir 1,5 mil milhões de rands

Os cortes contínuos de energia, vandalismo e roubo de baterias forçaram a empresa multinacional sul-africana de telecomunicações MTN a investir 1,5 mil milhões de rands (aproximadamente mil milhões de euros) para garantir que a rede móvel opere com eficiência.De acordo com a agência Reuters, a empresa de telecomunicações está a instalar baterias, a acionar geradores a diesel para conseguir alimentar as torres de comunicação e a aumentar a segurança.Já foram registados mais de 1000 casos de vandalismo desde janeiro de 2022 na província do Cabo Oriental da África do Sul.