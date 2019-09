Vários detidos em manifestações antigovernamentais no Egito

Várias pessoas foram detidas esta sexta-feira no Cairo quando se manifestavam para exigir a renúncia do Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, de acordo com agências internacionais.

Pequenas manifestações antigovernamentais tiveram lugar durante a noite na capital e noutras cidades do Egito, mas a polícia rapidamente dispersou os manifestantes.

No Cairo, centenas de pessoas manifestaram-se na praça Tahrir, o epicentro da revolução de 2011 que levou à queda do Presidente Hosni Mubarak.