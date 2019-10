Vários feridos em despiste de avião durante descolagem no Quénia

Um avião da companhia aérea Silverstone Air derrapou na pista do aeroporto Wilson, em Nairóbi, capital do Quénia, esta sexta-feira de manhã, durante o processo de descolagem. Várias pessoas ficaram feridas e tiveram de ser transportadas para o hospital.

De acordo com o portal The East African, várias testemunhas relataram que a aeronave Fokker 50, com destino a Mombasa, se descontrolou, despistando-se de seguida.





The plane had 50 passengers-those who sustained multiple injuries were evacuted by @EMS_Kenya & other ambulances to nearby hospitals while those with soft tissue injuries are receiving treatment by EMS at Silverstone offices. We have set up a psychosocial support desk at Wilson. https://t.co/5yUaPor6j3 — Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) October 11, 2019







Ao que tudo indica, o avião, com 50 pessoas a bordo, foi contra uma zona de mato. Na sequência do embate, a aeronave partiu uma asa e ficou com vários danos materiais.

De acordo com declarações de um passageiro, o piloto ter-se-á apercebido de que o avião estava com "alguns problemas", no entanto não referiu mais detalhes.

A Cruz Vermelha do Quénia já confirmou o acidente e avançou que o Fokker 50 "teve um problema técnico na descolagem".