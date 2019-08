Versão final do acordo de paz em Moçambique assinado

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado esta terça-feira entre o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, é o terceiro entre as duas partes. O primeiro foi assinado em 1992, que terminou com 16 anos de guerra civil moçambicana.

Dois anos após a independência de Moçambique, o conflito civil de 1977 deu-se pelas diferenças dos ideais partidários. Os ideais do partido no poder, a frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e das forças armadas moçambicanas eram completamente opostos aos da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo). Entretanto, esse acordo foi violado por ambas as partes.

Em 2014 deu-se o segundo acordo que previa uma amnistia para as acções criminosas motivadas pela instabilidade político-militar e uma criação de uma missão de observadores militares estrangeiros que supervisionasse o fim das hostilidades e a integração nas forças armadas e na polícia.

Este acordo de cessação das hostilidades militares terminou com meses de confrontação na sequência de desacordos sobre a lei eleitoral e na recusa do partido principal da oposição em reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014.

Nenhum dos acordos previamente assinados foi suficiente para assegurar a paz no país. Contrariamente a esses, o novo pacto assinado esta terça-feira, pretende ser mais amplo e encerrar formalmente meses de violência armada no país.

"Somos nós, moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada", declarou Filipe Nyusi após assinar o acordo. Acrescentou ainda, "a incerteza quanto ao futuro de Moçambique deu lugar à esperança de paz".

"Queremos garantir ao nosso povo e ao mundo que enterramos a lógica da violência como forma de resolução das nossas diferenças", declarou o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

A natureza deste terceiro acordo é estabelecer a integração dos guerrilheiros da Renamo nas forças de defesa e segurança do Estado, da polícia de Moçambique e a recolha das armas.

Na cerimónia estiveram presentes cinco chefes de Estado africanos e dignitários estrangeiros, incluindo a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Portuguesa e também a Alta Representante da União Europeia para a Política Externa.

Em Outubro vai haver eleições gerais e será a primeira vez que os governadores serão eleitos por voto universal e não nomeados pelo presidente.