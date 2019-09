Veterinária portuguesa pede equilíbrio entre população humana e animal em Cabo Verde

A médica veterinária portuguesa Marta Videira defendeu esta quarta-feira a necessidade de um equilíbrio entre a população humana e a animal em Cabo Verde, como forma de reduzir os impactos negativos do excesso de cães e gatos nas ruas.Marta Videira, que é diretora clínica da Casa dos Animais, o maior centro de recolha de animais abandonados e errantes de Portugal e um serviço da Câmara Municipal de Lisboa, está em Cabo Verde a convite do Movimento Civil Comunidade Responsável (MCCR) para, entre outras atividades, participar, a 02 de outubro, num fórum para a gestão ética da população canina e felina.Em declarações à agência Lusa, na cidade da Praia, recordou que Portugal teve um passado "muito infeliz" nesta matéria, mas que, após muita pressão por parte da comunidade civil e política, foram feitas mudanças, que resultaram num equilíbrio entre a população animal e a humana."Acho que teremos que caminhar sempre neste sentido, de que os animais existem, estão nas ruas por responsabilidade nossa, de uma forma direta ou indireta, e o objetivo é, uma vez que não conseguimos ter famílias para os milhares de animais que estão na rua, encontrar uma solução que a população estabilize e lentamente diminua", propôs a médica.Referindo que os animais têm uma esperança média de vida reduzida, Marta Videira é de opinião que, se não houver procriação, novas ninhadas e multiplicação, a população vai se estabilizando e depois vai diminuindo."Mas de uma forma ética, humana, que não implica o sofrimento animal, e em que os próprios incómodos que esses animais, existindo em excesso na rua, acabam por ter. Acaba por diminuir esses incómodos e haver um equilíbrio entre a população humana e a animal", acrescentou.Marta Videira foi convidada pelo movimento para ajudar a estabelecer um diálogo com as autarquias, para a adoção de métodos eficazes e humanas de gestão ética da população canina e felina, para eliminar a prática do abate de animais e criar uma aliança nacional nesse sentido.Até à próxima semana, a médica portuguesa vai realizar e participar em várias atividades em Cabo verde, tendo visitas agendadas a sete municípios, nomeadamente Tarrafal, Calheta de São Miguel e Santa Cruz (Santiago), Santa Catarina, São Filipe e Mosteiros (Fogo) e Sal.O diagnóstico vai ser apresentado num fórum para a gestão ética da população canina e felina, a ser realizado em 02 de outubro, na Assembleia Nacional, na Praia.Do programa da missão constam ainda ações de sensibilização junto da Associação de Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), das universidades e das escolas do país.Segundo Maria Zsuzsanna Fortes, do MCCR, outra proposta é criar uma Aliança Nacional para a Gestão Ética da População Canina e Felina, englobando as câmaras municipais e seus parceiros locais, associações e a sociedade civil."Acreditamos que, através de uma aliança para esse objetivo, conseguiremos ganhos significativos, vamos poder ajudar a diminuir o número de animais nas ruas e abandonados, de forma ética", disse, indicando a esterilização massiva, o registo obrigatório e a posse responsável como três aspetos que precisam ser introduzidos no arquipélago cabo-verdiano.Estas atividades acontecem pouco mais de três meses após notícias a darem conta que os cães errantes estavam a ser apanhados e abatidos por eletrocussão na lixeira municipal da Praia, um método que foi bastante criticado na altura por associações de bem-estar animal locais e internacionais que defenderam outras políticas de controlo da população canina.No mês de agosto, a Câmara da Praia lançou uma campanha de controlo de reprodução e circulação de cães em vários bairros, com o objetivo de castrar 600 animais em 20 dias.Para Maria Fortes, as campanhas são muito positivas, mas entendeu que a esterilização deve ser permanente e acessível a toda a população, uma vez que fora das campanhas tem um custo elevado, o que muitas vezes inibe a adesão das pessoas.O MCCR é um movimento da sociedade civil que tem levado a cabo um conjunto de ações para apoiar na gestão ética e sustentável da população canina e tem sido uma voz ativa e interventiva para o bem-estar animal e contra os maus tratos no país.