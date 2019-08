Viagem de comboio entre Luanda e Dondo vai ser retomada em Angola

O Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) vai retomar no sábado a circulação do comboio na rota Luanda/Dondo/Luanda, que se encontrava paralisada há quase cinco meses, informou esta terça-feira a empresa.Uma nota de imprensa do CFL refere que o comboio partirá da estação dos Muceques, tendo o bilhete o preço de 1.500 kwanzas (3,73 euros).Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do CFL, Augusto Osório, disse que a circulação entre Luanda e Dondo, na província angolana do Cuanza Norte, se encontrava paralisada desde março passado devido às chuvas que causaram a destruição da plataforma da linha.Segundo Augusto Osório, a greve de trabalhadores, realizada em abril deste ano, também afetou a retoma da circulação naquele troço, que transporta por mês 3.000 passageiros.Além das viagens interprovinciais, com ligações bissemanais entre as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje, numa extensão de 479 quilómetros, o CFL realiza diariamente viagens de comboio suburbano na capital angolana, que garante o transporte de mais de 6.000 pessoas.