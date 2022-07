Viatura da comitiva do primeiro-ministro de Cabo Verde envolvida em acidente

Uma das viaturas da habitual comitiva do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, sofreu um aparatoso acidente durante uma deslocação do chefe do Governo, na última noite, com os envolvidos a serem socorridos no hospital.

A confirmação, depois de várias fotografias a circularem nas redes sociais nas últimas horas, foi feita esta manhã pelo próprio primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem na sua conta oficial na rede social Facebook.

"Gostaria de agradecer todos os que têm perguntado e demonstrado preocupação com a informação que está a circular sobre o acidente com a comitiva do primeiro-ministro, e tranquilizar a população de que todos os envolvidos se encontram bem", lê-se na mensagem, que não adianta mais pormenores sobre o incidente.