Vinte pessoas detidas por invasão e usurpação de apartamentos em Luanda

Pelo menos vinte pessoas foram detidas esta quinta-feira, em Luanda, pelos crimes de invasão, dano em edificação e usurpação de apartamentos numa urbanização, no município angolano de Viana, informou o comando provincial da polícia.Segundo uma nota informativa da polícia, enviada hoje à Lusa, as detenções ocorreram, em flagrante delito, na madrugada de hoje, na urbanização Vida Pacífica, distrito urbano do Zango, em Viana.A corporação refere que, após uma denúncia, foi constatado que os infratores danificaram as fechaduras e entraram nos apartamentos de forma "fraudulenta e dolosa".Por esta ação, adianta a polícia angolana, os detidos serão presentes hoje em tribunal para julgamento sumário.