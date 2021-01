Violência eleitoral causou mais de 30 mil refugiados na República Centro-Africana

A violência eleitoral na República Centro-Africana obrigou mais de 30.000 pessoas a fugirem para os países vizinhos e gerou dezenas de milhares de deslocados internamente, disseram esta sexta-feira as Nações Unidas.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) manifestou "a sua profunda preocupação com a violência e insegurança no contexto das eleições presidenciais e parlamentares de 27 de dezembro" na República Centro-Africana, disse o porta-voz do ACNUR, Boris Sheshirkov, numa conferência de imprensa.

Cerca de 185.000 pessoas fugiram para o mato e para a floresta desde 15 de dezembro, principalmente como medida preventiva.