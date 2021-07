Violência na África do Sul agrava pandemia da Covid, revela consultora

A consultora 'Capital Economics' considerou este sábado que a violência na África do Sul deverá levar a um abrandamento da atividade económica, principalmente devido à conjugação com as medidas de confinamento para conter a pandemia de Covid-19.

"Pensamos que haverá um abrandamento modesto, e não uma queda da atividade económica e, mesmo assim, isto irá refletir principalmente o impacto da terceira vaga da Covid-19 e o aprofundamento das medidas de contenção do vírus, mais do que a agitação social", escrevem os analistas da Capital Economics.

Numa nota sobre a economia sul-africana, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas britânicos sublinham que o maior impacto da violência que tem varrido o país vai centrar-se na posição orçamental do país.