Violência na República Democrática do Congo deslocou 450 mil pessoas nas últimas seis semanas

Confrontos violentos entre grupos armados não estatais e forças governamentais deslocaram à força mais de 450 mil pessoas nas últimas seis semanas em Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, anunciaram esta sexta-feira órgãos das Nações Unidas.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estão "muito alarmados com a escalada da crise que se está a desenrolar mais uma vez no leste da República Democrática do Congo (RDCongo)", segundo um comunicado do ACNUR hoje divulgado.

A crise é ainda agravada pelo acesso limitado da ajuda humanitária às pessoas mais necessitadas, principalmente devido à obstrução das principais vias de comunicação, de acordo com o ACNUR.