Vítimas de torturas e maus-tratos em Cabo Verde em 1977 e 1981 com pensão de 678 euros

As vítimas das torturas e maus tratos ocorridos nas ilhas cabo-verdianas de São Vicente, em 1977, e Santo Antão, em 1981, vão receber uma pensão de 75 mil escudos (678 euros), segundo uma proposta de lei aprovada pelo executivo.A proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros no passado mês e que recentemente deu entrada no parlamento cabo-verdiano, começa por explicar que "a I República, vigente de 1975 a 1991, foi dominada, em Cabo Verde, por um regime político que não respeitava os direitos, liberdades e garantias consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (...)"."Nesse quadro jurídico-político", prossegue o diploma, "era natural que os abusos contra cidadãos cabo-verdianos indefesos, incluindo prisões arbitrárias, espancamentos, violação do domicílio e torturas, sucedessem aqui e ali, sem qualquer possibilidade efetiva, aliás, de apelo ou reparação jurídica".O texto da proposta de lei refere que "foi o que sucedeu, com especial gravidade, em São Vicente e Santo Antão, em 1977 e 1981, respetivamente"."Passadas cerca de quatro décadas, é altura de o Estado, assumindo um irrecusável imperativo de justiça, que a axiologia constitucional hoje resguarda, proceder à reparação possível, como fator de reconciliação histórica, das injustiças e arbitrariedades então praticadas, concedendo uma pensão compensatória mensal às vítimas das torturas e maus-tratos ou, em caso de falecimento, aos seus herdeiros hábeis, nos termos da lei nacional aplicável", acrescenta.Mediante esta lei, as vítimas das torturas e maus-tratos ou, em caso de falecimento, os seus herdeiros hábeis, receberão uma pensão fixada em 75 mil escudos (678 euros).Em caso de morte do beneficiário da pensão, "têm direito à pensão de sobrevivência os seus herdeiros hábeis, nos termos estabelecidos no Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência", lê-se no diploma.No final de novembro do ano passado, o presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) pediu, em conferência de imprensa no Mindelo, ilha de São Vicente, que o Governo aproveitasse o Orçamento do Estado para 2019 para incluir os "recursos necessários" para que se fazer justiça a um grupo de cidadãos que foi vítima de "injúrias, espancamentos e torturas" em 1977.Para António Monteiro, este apoio é uma forma de fazer justiça a "esses 32 indivíduos, 16 das quais já falecidos, que, alegadamente, iriam «arrebentar com São Vicente à bomba» em 1977"."Têm direito a serem ressarcidos pelas injúrias, espancamentos e torturas que sofreram em São Vicente, na Cadeia da Ribeirinha, na Ribeira de Julião, no Morro Branco e em João Ribeiro", disse o líder da UCID, citado pela agência de notícias cabo-verdiana, Inforpress.A 04 de julho de 1977 foi detido em São Vicente um grupo de cidadãos, acusados de estarem a preparar ataques terroristas, os quais foram torturados e espancados.Quatro anos depois, na ilha de Santo Antão, um grupo de homens foi detido quando protestava contra o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Outros cabo-verdianos exigiram a libertação destes cidadãos e juntaram-se nas suas vozes contra a reforma agrária, sendo seguidos de uma resposta violenta dos militares e a posterior detenção e tortura em São Vicente.