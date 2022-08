Voos internacionais controlados por Cabo Verde perto de valores pré-pandemia

Os voos controlados pela FIR Oceânica do Sal duplicaram no primeiro semestre, face a 2021, para uma média equivalente a 122 aviões por dia, aproximando-se de valores pré-pandemia, segundo dados da empresa pública cabo-verdiana ASA.

De acordo com um boletim estatístico (janeiro a junho) da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), ao qual a Lusa teve acesso, globalmente, este tráfego totalizou 22.165 movimentos de sobrevoos no primeiro semestre, representando um aumento superior a 100% quando comparado com o mesmo período de 2021, que foi então de 10.600 sobrevoos.

"Os resultados deste primeiro semestre aproximam-se a passos largos dos valores de 2019, sendo que no mês de junho ultrapassamos os quatro mil movimentos, à semelhança de junho de 2019", sublinha o relatório da ASA.