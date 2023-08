Way Duarte: “Decidi ser artista quando vi Michael Jackson atuar”

Foi ainda em criança, pelos sete ou oito anos que a paixão pela música se manifestou em Way Duarte. Ouviu a irmã mais velha cantar uma música de Michael Jackson, ‘You are not alone’, e perguntou-lhe que música era aquela.



"Aí percebi que adorava música romântica. Pedi a um vizinho umas cassetes com videoclipes do Michael Jackson, e apaixonei-me, aquilo entrou-me pela alma dentro. Decidi ser artista a partir do momento em que o vi atuar", refere Way Duarte.





As influências não se ficam pelo rei da pop, passam também pelos Back Street Boys ou N Sync, onde a música se concilia com a dança. A paixão pela música já existia em casa, onde era habitual o pai cantar mornas."O meu pai vem de uma família cabo-verdiana, de poetas e cantores. Tocava guitarra e cantava mornas, tinha mais de cem letras escritas em papéis. Nos aniversários e nos restaurantes pela ilha de Luanda dava imensos concertos. Sempre se manteve viva essa chama de cantar. Lá em casa tentávamos todos cantar, fazer poemas, e eu decidi seguir, porque sempre foi a minha paixão, mas já veio muita inspiração do pai", revela o cantor.A sua música pode ser encontrada nas plataformas digitais, e tem feitos alguns shows em discotecas, principalmente no norte do país."Os temas com o feedback mais positivo foram o Amoré, uma espécie de quizomba romântica, o Mamã, dedicada à minha mãe, e o My Queen, uma música mais pop, mais ajustada ao meu estilo. Eu sou um artista pop, um pop romântico. O videoclipe de My Queen foi gravado no Parque das Nações. Foi um dia divertido. Também com uma rapariga influencer. Ainda estávamos em tempo de pandemia, na fase final. Estava pouca gente na rua, de maneira que nos facilitou o trabalho. Aproveitámos esta paisagem do rio e acho que ficou uma coisa gira", informa Way Duarte, que, entretanto, prepara novos temas para a listagem das suas atuações.Ainda este ano tem três singles, com videoclipe para lançar. Para o próximo ano já pensa numa mix tape, ou mesmo um álbum. "Mais por questões simbólicas. Para ter um trabalho físico, para as pessoas terem uma lembrança do Way em suas casas", anuncia o cantor.